Oui, les ptérosaures avaient des plumes !

Docteur en Sciences de la Terre de l’Université de Paris-Sud Orsay et de la Faculté Polytechnique de Mons, Johan Yans consacre sa carrière scientifique à la Géologie continentale, selon deux axes de recherche : les ressources minérales associées aux paléoaltérations, et la stratigraphie des dépôts riches en fossiles de dinosaures et mammifères, notamment dans le contexte de l’évolution des faunes suite aux perturbations climatiques du Passé. Il est Directeur du département de géologie et vice-président de l’Institute of Life-Earth-Environment (ILEE) de l’UNamur.

Après avoir exercé à l’Université d’Oxford, à la Faculté Polytechnique de Mons et au FNRS, Johan Yans est aujourd’hui Professeur ordinaire à l’Université de Namur et Maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles. Il ventile ses activités autour des quatre piliers indissociables pour un académique à l’Université : la recherche fondamentale et appliquée, les expertises via des partenariats — en l’occurrence avec des sociétés minières et des administrations concernées, l’enseignement, et la vulgarisation scientifique auprès du public.

Découvrez le TEDx de Johan Yans qui s’interroge sur la manière dont nous exploitons les ressources terrestres.