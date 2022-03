Oui, le masque est obligatoire en pharmacie, pour les clients et le personnel

Le 9 mars dernier, deux jours après l’entrée en vigueur du code jaune, les ministres de la Santé du pays se sont réunis en CIM, Conférence interministérielle. Les ministres ont alors précisé la décision du Comité de concertation concernant le maintien du masque buccal obligatoire dans les établissements de soins ambulatoires et résidentiels. Pour la CIM Santé, le port du masque buccal était, en outre, obligatoire pour "tous les professionnels visés par la loi de 2015 sur l’exercice des professions des soins de santé (sauf les logopèdes et les psychologues). Il s’agit donc de tous les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, etc.", précisait-on dans la communication de la CIM Santé.

L’obligation de port du masque concernait aussi "tous les patients se trouvant dans le bâtiment du cabinet des professionnels susmentionnés" et "tout le personnel et tous les visiteurs et patients des hôpitaux et des pharmacies".