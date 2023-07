"Oui, je le referai, encore" : Marina Ovsiannikova, le témoignage exclusif de la journaliste russe à la pancarte

Sa décision de faire éclater la vérité en direct a dramatiquement bouleversé sa vie. Marina a dû fuir son pays. "J’ai été assignée à résidence. Pendant deux mois, je suis resté chez moi. J’ai réussi à m’échapper 9 jours avant le début de mon procès".

Une aventure rocambolesque. La journaliste a dû changer 7 fois de voiture avant de franchir illégalement la frontière en pleine nuit, à pied avec sa fille de 12 ans. L’ONG Reporter sans Frontières l’a épaulée dans sa fuite de Russie.

"Il n’y avait pas d’autres solutions, nous explique Marina Ovsiannikova. Si je ne l’avais pas fait, je ne pourrais pas vous parler aujourd’hui. Je serai dans une prison russe. Je suis très reconnaissante à la France et à Reporter sans Frontières pour m’avoir sauvé moi et mon enfant. Ma vie reprend doucement. Tout ce qui s’est passé avant me semble être sorti d’un mauvais rêve. Aujourd’hui, je suis une femme tout à fait libre et je peux parler du régime criminel de Poutine et de la machine de propagande qu’il a créé. Je peux le faire ouvertement et je le raconte partout. Je pense qu’en ce moment Poutine a tellement de problèmes en Russie qu’il ne s’intéresse pas aux ennemis et aux dissidents qui se trouvent à l’étranger. Bien sûr, j’essaie de respecter les règles de sécurité mais je pense qu’actuellement je suis en sécurité en France".