Oui, il est possible d'influencer les nuages mais quels sont les risques ?

Tout d'abord : peut-on influencer ces fameux nuages ? La réponse et simple : oui. On peut "ensemencer" les nuages afin de créer une pluie artificielle (dans le cas d’une sécheresse trop importante comme a pu le faire le Niger en août 2022 par exemple). Le principe est le suivant : on injecte des particules d’iodures d’argent directement dans les nuages afin d’accélérer la formation des molécules d’eau. Deux méthodes principales sont utilisées pour ce faire : des canons pour vaporiser ces particules ou l’épandage via des avions. On se souvient également que la Chine avait quant à elle fait "tout son possible" pour éviter la pluie lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Le principe peut être utilisé pour "vider" les nuages de leur substance avant qu’ils ne s’abattent sur des cultures trop fragiles par exemple.

La question qui se pose évidemment, ce sont les conséquences sur l’environnement. À ce stade, aucune étude n’a clairement défini l’impact (ou non) de l’utilisation d’iodure d’argent. Certains scientifiques arguent que les quantités utilisées sont trop faibles que pour être néfastes tandis que d’autres rappellent la toxicité de ce composant.