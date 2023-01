Oui, Anderlecht est bien candidat à la relégation et non, il n’est pas le mieux armé pour cette lutte

Face au Essevee, Anderlecht a pris une leçon de combativité, face à ce commando de sauvetage de Mbaye Leye. Un club qui a transféré juste pendant l’hiver en se trouvant des lieutenants parés pour cette mission : Ruud Vormer, le revanchard brugeois et Christian Brüls. A deux, ils comptent plus de 500 matchs en Pro League. Une expérience qu’aucun Anderlechtois sur la pelouse se pouvait targuer de compter au coup d’envoi et qui sera pourtant nécessaire au moment où le spectre d’une relégation fait son apparition. Qui sont les joueurs qui vont prendre leurs responsabilités dans ce marasme sans précédent ? Le capitaine Hendrik Van Crombrugge ? Relégué sur le banc. Fabio Silva ? Bientôt parti pour divergences de vue avec Brian Riemer. Yari Verschaeren ? Il démontre perpétuellement que le costume de numéro dix est trop large pour lui. Adrien Trébel ? Il détient l’expérience, mais encore faut-il avoir le feu après avoir été trimbalé à tous les étages du club pendant des années. Jan Vertonghen ? Le Diable doit parfois regretter d’avoir décroché son téléphone en fin de mercato d’été, depuis sa terrasse à Lisbonne. Il reste les jeunes, à qui on a appris à gagner et à être des beaux joueurs. Pas à s’arracher pour leur survie.