Ougrée: un nouveau marché mensuel boulevard des Arts

Ce marché à 15 heures, les citoyens l’avaient souhaité dans un questionnaire organisé par la ville de Seraing. L’horaire du matin ne convenait pas aux familles. "On est ici dans un marché en plein milieu des habitations sociales, il y a une densité de population assez importante, il y a quelques écoles aux alentours, il y a donc beaucoup de familles qui vivent dans ce quartier, et l'objectif était de faire un marché qui corresponde à leurs attentes et qui puisse aussi occuper les enfants pendant les moments calmes de l'après-midi" explique Deborah Géradon, échevine du commerce.

Une fois par mois, le nouveau marché viendra donc en complément du marché matinal. "Le matin, on tourne en fonction du temps entre deux et six échoppes, tandis qu'ici on est à une vingtaine d'échoppes, plus différents forains, donc il y a des produits totalement différents et l'ambiance n'est pas exactement la même non plus" poursuit l'échevine.

Le nouveau marché d’Ougrée Haut est sur les rails. Le prochain est prévu le 18 mai.