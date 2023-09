Ougrée: l'énorme dépôt clandestin en contrebas de la route du Condroz bientôt évacué

Après 4 ans d’accumulation, la régie des bâtiments, propriétaire du site, va finalement le faire assainir pour un budget de 50.000 euros. Mais pour éviter que le phénomène ne se reproduise, la commune de Seraing prend des mesures. "On a une Green Team qui est composée de policiers et d'agents de la Ville de Seraing qui arrivent à détecter si les gens déposent leurs poubelles ou containers. Si on voit que les personnes ne jettent pas leurs poubelles, ça nous indique que, probablement, ils font des dépôts clandestins" explique Déborah Géradon, la bourgmestre de Seraing. "Il y a d'autres logiques de répression. On a installé sur le territoire de la ville 7 caméras mobiles. On arrive à détecter des personnes, des plaques, et à dresser des sanctions administratives."

Au total, 15 autres caméras vont voir le jour dans la commune. Be WaPP, l’ASBL qui agit en Wallonie pour améliorer la propreté publique, conseille d'ailleurs les communes et les soutient financièrement. Deux applications existent aussi pour lutter contre la malpropreté.

A Seraing, 35 tonnes de déchets sont déposés clandestinement chaque semaine. Les amendes administratives sont en moyenne de 350 euros.

Regardez ci-dessus notre vidéo.