Ouganda : 41 morts, dont une majorité d'étudiants, dans une attaque djihadiste contre un lycée

Selon le maire, de nombreuses victimes ont été brûlées au point d'être méconnaissables tandis que d'autres étudiants étaient toujours portés disparus.

Selon des enquêteurs, des dortoirs ont été incendiés et des lycéens ont été tués à coups de couteau au cours de cet assaut mené par des ADF, un des groupes les plus meurtriers actifs dans l'est de la RD Congo.

Un survivant a décrit des assaillants portant des fusils et des machettes, mettant le feu à leur dortoir après avoir tiré des balles à travers les fenêtres.

Le porte-parole de la police nationale ougandaise, Fred Enanga a déclaré que les ADF ont attaqué le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de Bwera, et ont également "pillé" un magasin de nourriture.

"Nos forces poursuivent l'ennemi pour secourir les personnes enlevées et détruire ce groupe", a-t-il déclaré dans un communiqué.