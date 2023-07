Le 2 août prochain, un film incroyable appelé "Capitaines" va sortir au cinéma, et devine quoi ? OUFtivi offre 4 places pour que toi et tes amis puissiez aller le voir ! C'est trop génial, non ?

Ce n'est pas juste un film, c'est une séance spéciale composée de deux histoires passionnantes. Les deux films parlent de petites filles courageuses qui doivent faire face à des défis incroyables. L'une doit dépasser la barrière sociale, tandis que l'autre doit surmonter la barrière culturelle. Ce sont de vrais portraits d'héroïnes fortes qui vont te toucher en plein cœur !

Rejoins-nous pour cette aventure extraordinaire et deviens toi aussi un.e vrai.e Capitaine ! Pour cela, réponds à cette question :