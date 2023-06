OUFtivi t’offre tes places pour le Festival LaSemo !

LaSemo, c'est bien plus qu'un simple festival. C'est une expérience à vivre en famille, où petits et grands se retrouvent pour partager des moments magiques. Des animations pédagogiques et ludiques sont spécialement conçues pour t’émerveiller et te permettre de laisser libre cours à ton imagination. Tu pourras également profiter de concerts en plein air, de spectacles d’art de rue, de conférences et de plein d’autres activités super cool !