OUFtivi devient Auvio Kids TV

Et pour les plus grands, des supers séries live action, " Danse tes rêves ", " 3Hz ", " Les Anonymes ", " Spooksville ", " #Like Me ", de l’action, du mystère, des histoires d’amour, de la danse, du chant, il y en a pour tous les goûts…

Les rendez-vous

Les rendez-vous films répondent évidemment toujours présents les samedis et dimanches à 17h, le dimanche à 10h et le mercredi à 13h45.

Et bien sûr, les habituels rendez-vous sont de retour : " Rocky et Lily, c’est dans la boite ", " Les Niouzz, " Viens je t’explique ! "

La rentrée sur Auvio Kids TV, ça commence le 28 août, tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 20h et les samedis et dimanches de 6h à 20h.

Le catalogue Auvio Kids à la demande

Et on prolonge le fun sur Auvio avec le catalogue Auvio Kids, avec des milliers d’heures de programmes à consommer gratuitement quand et comme on veut : " La vie compliquée de Léa Olivier ", " Nos voisins les Marsupilami ", " Team Nuggets ", " Runes ", " Les mini-justiciers ", " Martin Matin ", et bien d’autres…