« Oufticoop » : un supermarché participatif avec des produits locaux à Liège

Ce projet est né de la volonté de quelques citoyens de créer un magasin participatif où les consommateurs ont leur mot à dire. "Nous voulions reprendre notre alimentation en main et construire un magasin qui nous plait, qui nous ressemble. Savoir d’où viennent les produits, c’est un gros plus par rapport aux supermarchés traditionnels. Puis cela répond aussi à une demande des consommateurs d’avoir plus de transparence " explique Florine Paquay, l’une des coopératrices historiques.

Chacun peut ainsi acheter une part de la coopérative – une part coûte 25 euros – et participe au fonctionnement et à la gestion du magasin, au choix des produits dans les rayons. Chaque coopérateur – à la fois patron et client - s’engage à travailler trois heures par mois, ce qui permet de réduire les coûts et de mettre en place une véritable dynamique collective. "C’est ce que je cherchais en arrivant à Liège : un commerce où je pouvais être acteur, être entendu, et pas seulement un client à la caisse. Ici, on trouve vraiment de quoi s’impliquer " explique François, un client.

La coopérative a dépassé aujourd’hui les 280 producteurs issus de multiples horizons. On peut y croiser une infographiste à la caisse, un informaticien dans la remise en train de ranger les oignons ou un ingénieur en train d’assortir le rayon légumes !