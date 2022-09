"Oufti", "Non peut-être !", zwanze et bonne humeur en studio !

C’est encore dans la bonne humeur que l’émission de ce lundi 19 septembre s’est déroulée dans les studios liégeois !

Tous les ingrédients y étaient pour une émission réussie ! En effet, on y apprend pas mal de choses intéressantes sur nos belles langues régionales, on rit, on chante, le tout dans une belle dynamique.

La présentatrice de l’émission, Véronique Adam, était entourée de deux de ses chroniqueurs, Guy Ribant et Louis Dechange !

Martin Charlier, coprésentateur, ne pouvait être présent en studio mais a notamment donné une petite leçon de linguistique, par téléphone, sur le ton de l’humour, évidemment !

Joske Maelbeek était l’invité. Fou de folklore et roi de la zwanze, il a donné le ton avec son accent savoureux, à la Bossemans et Coppenolle !

Louis, le jeune tiktokeur, passionné de wallon, avait concocté un petit quizz sur les spécialités liégeoises …

Et enfin, le blind test à la sauve wallonne a fait chanter tout le monde avec des réponses, parfois surprenantes et tellement drôles.

C’est évidemment avec passion que toutes les personnes autour de la table ont parlé des liens qu’ils gardaient précieusement avec leurs racines.

En résumé, deux heures qui font du bien ! Bonne humeur, rires et musique au programme.

La preuve dans cet extrait qui reprend quelques bons moments !

" Stoemp, pèkèt … et des rawettes " est à retrouver chaque lundi dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio.