Oubliez le sudoku, voici 3 façons insolites de muscler son cerveau

Pour rester en forme dans la vie quotidienne et avoir plus de succès dans son travail, il est vivement conseillé de faire travailler son cerveau. Voici trois méthodes insolites pour y parvenir, relayées dans Le Soir et que Kristofer vous dévoile dans le 8/9 continue.

Mots fléchés, sudoku, puzzle, lecture… Cela n’est pas vraiment votre truc ? Ces pratiques sont courantes et efficaces mais d’autres gestes du quotidien sont plus beaucoup plus simples pour éviter le risque de démence.

Première astuce, brossez-vous les dents à l’envers. Si vous utilisez habituellement votre main droite, changez votre habitude et utilisez votre main gauche. Votre cerveau devra faire un effort pour réussir à se coordonner. Cela fonctionne aussi en écrivant ou en mangeant.

Deuxième astuce : douchez-vous les yeux fermés. Le cerveau va devoir se repérer dans l’espace ainsi que repérer les différentes choses autour de vous.

Et enfin, changez l’itinéraire que vous empruntez régulièrement. Utilisez de nouveaux itinéraires pour aller travailler par exemple. Bref vous l’aurez compris "changez vos habitudes".

