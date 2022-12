Oublier ses clés à l'intérieur de sa maison : "J'ai pu ouvrir la porte grâce à un tuto d'un mec avec une moustache bizarre"

Chaque semaine dans le Réveil de Tipik, Sérine nous parle d’un sujet qui la chiffonne...

Accrochez-vous ! Sérine Ayari dit souvent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Originaire de Flandre, l'humoriste et chroniqueuse belge est connue pour son franc parler légendaire qu'elle partage le mercredi dans la matinale de Tipik avec Lara, Audrey, Marco et François !

Cette semaine, Sérine cumule les ennuis, sa voiture ne démarre plus et ses clés sont restées à l'intérieur de la maison... :

J'étais devant ma porte en train de regarder des tutos "comment rentrer chez soi sans clé?" et c'est là que je me suis dit que je collectionnais beaucoup de gourdes... Mais heureusement, j'avais une bouteille en plastique dans ma voiture et j'ai su braquer ma maison ! Avec une bouteille en plastique et le tuto d'un mec avec une moustache bizarre qui m'expliquait comment faire !