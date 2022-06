Oubliées, les marches pour le climat ? L’UCLouvain sonde la sensibilité des jeunes de 2022 à l’urgence climatique

Mais tous ne sont pas aussi sensibilisés. Toutes les catégories de jeunes n’ont d’ailleurs pas participé aux marches pour le climat. C’est ceux-là aussi que l’enquête de l’UCLouvain menée en ce moment veut cibler. Elle vise les 14-25 ans, de toutes les catégories sociales. "La jeunesse est une jeunesse diverse, pour laquelle les réalités sont différentes et on essaie de comprendre comment cette diversité va impacter leurs représentations", explique Loup Ducol, assistant de recherche à l’institut de recherche langage et communication de l’UCLouvain. L’objectif de cette enquête, commandée et financée par le conseil fédéral du développement durable, est de trouver une manière de mieux les sensibiliser aux enjeux climatiques. Tous les messages actuels ne touchent pas forcément leurs cibles. "Parfois, il y a des chiffres, des faits, qui vont me choquer, m’interpeller, mais ça ne va pas forcément changer ma manière de voir les choses", reconnaît Emile, qui termine sa 5e secondaire. Loup Ducol confirme : "Les images d’ours polaires ou de catastrophes à l’autre bout du monde vont être contre-productives, vu qu’elles construisent l’image d’un réchauffement climatique lointain, inaccessible. Des études montrent que ce type de communication a plus tendance à déresponsabiliser", rappelle-t-il.