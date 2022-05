Ouai Stéphane, meilleur antihéros de l’électro française

À première vue, on pourrait se laisser penser que Ouai Stéphane est un énième artiste jouant avec l’ironie et l’autodérision, pariant plus sur son image que sur ses productions. Sauf qu’une fois sa musique dans les oreilles, on ne peut que constater la qualité de son travail. Sorti du master en Music and Media Technologies du Trinity College de Dublin, il veut casser les codes traditionnels de la musique électronique en bidouillant ses propres instruments MIDI, prônant le "Do It Yourself" et passant un message simple : tout le monde peut faire de la musique avec n’importe quoi. Il voyage à travers plusieurs styles, inspiré visiblement par le breakbeat ou la UK jungle, mais encore par le funk. Il dit être autant inspiré par Steve Reich et les Chemical Brothers que par les Vengaboys et Kylie Minogue. Il prête également sa voix à ses morceaux, utilisant le plugin Bitspeek d’Ableton, lui permettant de la transformer en un synthétiseur et de la caler sur le tempo, ce que l’on peut entendre dans l’intro de sa Première musique.