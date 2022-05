Où va l’alcool de la bière 0% ? De la pompe à bière à la pompe à essence

Les bières sans alcool séduisent de plus en plus de consommateurs. Entre ceux qui n’apprécient pas les effets de l’alcool, ceux qui désirent boire un verre et conduire ensuite et les pays où la consommation de boissons alcoolisées est interdite ou malvenue, les débouchés sont prometteurs. Toutes les marques s’y mettent donc. Chez le leader mondial, AB InBev, cela fait longtemps qu’on y croit, quasi tous les produits du groupe sont déclinés en 0%, même la Corona y passera bientôt.

Comment produire ces bières sans alcool ? Comme l’explique Frédéric Marchant, directeur technique du site louvaniste d’AB InBev, la méthode a évolué : "Au début, on interrompait la fermentation de la future bière juste avant qu’elle produise de l’alcool mais franchement le résultat n’était pas très satisfaisant, on n’avait pas le goût de bière. On a alors choisi de laisser le processus se dérouler jusqu’au bout, on obtient une véritable bière mais on la soumet ensuite à un procédé qui consiste à retirer sa part d’alcool. On fait passer la bière alcoolisée dans une colonne en inox dans laquelle on injecte de la vapeur sous pression, cette vapeur se charge de l’éthanol et la bière qui ressort est 0%. L’alcool recueilli est alors condensé et stocké dans un silo extérieur où il est refroidi. Il est alors disponible pour d’autres utilisations qui ne relèvent plus du métier de brasseur."