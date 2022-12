Où va atterrir Radja Nainggolan ?

Ce n’est pas un secret, Radja Nainggolan n’a plus d’avenir à l’Antwerp. Écarté du noyau A en novembre dernier pour différents problèmes extra-sportifs, il a désormais résilié son contrat avec le club anversois d’un commun accord. Ce sont nos confrères du Nieuwsblad qui l’ont annoncé. À 34 ans, le Ninja peut encore jouer quelques petites années au football, mais où va-t-il atterrir ?

Assez logiquement, le nom de Cagliari revient sur la table. L’ancien club de Radja où il a conservé de nombreuses attaches évolue désormais en Serie B, la deuxième division italienne. Pas vraiment en grande forme, le club végète dans le ventre mou du classement. Il s’agirait sans doute d’un choix du cœur pour Nainggolan, Cagliari ne pourrait sans doute pas se permettre de lui assurer son salaire actuel.

Autre possibilité, déjà évoquée il y a quelques semaines, la MLS et le club de l’Inter Miami (dont David Beckham est le propriétaire). Ce dernier serait intéressé par l’arrivée de l’ex Diable-rouge, et cela serait sans doute un défi plus lucratif pour Nainggolan, tout en ne négligeant pas totalement l’aspect sportif puisque le niveau de la MLS s’améliore continuellement depuis quelques années. Affaire à suivre, donc.