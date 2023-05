Où trouver les composts de quartier à Bruxelles ? Voici une carte interactive

En cette année 2023, Bruxelles fait bouger les habitudes de ses habitants. Le 15 mai, le sac orange devient obligatoire. L’objectif, diminuer la part de déchets non recyclable. Mais aussi trier ses déchets alimentaires.

Dans quelques jours, c’est fini de jeter ses déchets alimentaires dans le sac blanc. La poubelle orange devient obligatoire à Bruxelles. L’objectif, donner une seconde vie à ses déchets en les transformant en engrais et en énergie. En plus de trier, cela permet aussi de réduire les émissions de CO2.

S’il n’est pas toujours évident de trouver de la place chez soi, il existe des solutions. Notamment, le compost individuel ou encore le compost de quartier. Et si vous ne savez pas s’il y en a un près de chez vous, Bruxelles Propreté a la solution. L’agence qui récolte vos déchets vous propose une carte avec l’ensemble des composts de quartier. Pour la voir, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien.

>> Carte des composts de quartier.

Et pour se faire à ce compost de quartier, du 4 au 10 juin prochains, des citoyennes et citoyens bruxellois ouvriront les portes de leur jardin pour partager leur expérience du compostage en milieu urbain, à l’occasion des Compost Days, organisés par Bruxelles Environnement et l’ASBL Worms.

Une cinquantaine de composts privés et collectifs, intérieurs et extérieurs, sont déjà inscrits pour accueillir les curieux. Des citoyens y seront présents pour répondre aux questions, expliquer ce qu’ils font et pourquoi.

La semaine se terminera par "le compost en fête", à Saint-Gilles. De 10 à 18h, de multiples activités seront offertes aux personnes désireuses d’en savoir plus, et un micro-marché proposera également semences et autres astuces liées à l’objectif zéro déchet.

Des promenades à vélo ou à pied seront possibles, sur réservation, par l’ASBL Worms et divers ateliers, de jardinage, réparation de vélo ou encore de vermicompost seront accessibles, avec pour certains un programme dédié aux plus jeunes.

Il est encore possible d’inscrire son compost à l’événement sur le site https://www.compostday.brussels/.