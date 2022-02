Où trouver les associations LGBTQIA + en Fédération Wallonie-Bruxelles ? [Carte interactive]

Communauté du Christ Libérateur

Cette communauté s’adresse aux chrétiens et aux chrétiennes homosexuels. L’ASBL propose des réunions d’échanges, de réflexions et de prières, ainsi que des activités religieuses et spirituelles.

Tél. : +32 (0) 475/91.59.91

ccl@ccl-be.net

www.ccl-be.net

Ex Aequo

Centré sur la Santé, Ex Aequo vise une diminution des nouvelles infections au VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST). L’ASBL s’adresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et propose un dépistage gratuit du VIH, un check-up complet des IST, un forum de questions en ligne…

Tél. : +32 (0) 2/736. 28.61

info@exaequo.be

www.exaequo.be

Le Refuge (Bruxelles)

Cette association bruxelloise propose un hébergement temporaire et un accompagnement pluridisciplinaire aux jeunes LGBT + (18-25 ans) en situation de rupture familiale et/ou livrés à eux-mêmes après leur coming out par exemple.

À noter : leur adresse n’est pas directement accessible en ligne pour protéger les jeunes hébergés. Il faut d’abord prendre contact par mail ou en cas d’urgence via le Messenger de leur page Facebook.

info@refugeopvanghuis.be

www.refugeopvanghuis.be

Merhaba

Merhaba vient en aide — à travers un service d’aide et d’écoute — aux personnes LGBTQIA + issues de l’immigration et de minorités ethnoculturelles dans leur intégration en Belgique.

À noter : il existe à la Rainbow House plusieurs associations destinées aux personnes issues de l’immigration, mais qui se centrent sur une catégorie en particulier comme Balkan LGBTQIA + (pour ceux et celles originaires des Balkans), Omnya (pour ceux et celles originaires du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) ou Why me (pour les militants LGBTQIA + en danger dans leur pays d’origine).

Tél. : +32 (0) 483/09.10.07

info@merhaba.be

www.merhaba.be

O’Yes (Bruxelles-Namur)

O’YES (anciennement SIDA’SOS) est active dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Elle a pour mission de former et sensibiliser les jeunes (15-30 ans) à la santé sexuelle via l’éducation par les pairs afin de changer les mentalités et d’améliorer les comportements sur le long terme.

Cette ASBL est ainsi présente dans les écoles, les universités, les mouvements de jeunesse via des ateliers et des formations. Son site internet regroupe les différents projets (dont Go To Gynéco [cf. ci-dessous]), des outils pédagogiques, des ressources audiovisuelles ou des brochures.

Tél. : +32 (0) 2/303. 82.14

hello@o-yes.be

www.o-yes.be

Plateforme Prévention Sida

Cette plateforme travaille sur la prévention du VIH-Sida et des autres infections sexuellement transmissibles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle lutte aussi contre les discriminations des personnes vivant avec le VIH.

Concrètement, l’association propose de nombreuses questions-réponses et informations sur son site internet, organise et diffuse des outils et des campagnes de prévention, met en place des rencontres-débats et formations pour les acteurs de terrain (santé, éducation, social…).

Tél. : + 32 (0) 2/733. 72.9

info@preventionsida.org

www.preventionsida.org/fr

Rainbow cops Belgium

L’association — composée de fonctionnaires de police concernés ou sensibilisés à la thématique LGBTQIA + — s’adresse d’une part aux victimes d’actes homophobes ou transphobes en les orientant dans le processus du dépôt de plainte. D’autre part, elle forme les policiers pour les aider à déceler la discrimination ou le caractère haineux d’une infraction sur base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Elle joue un rôle aussi d’information et de sensibilisation au sein et en dehors de la police.

contact@rainbow-cops-belgium.be

www.rainbow-cops-belgium.be

Rain’Gaum absl

Située dans la province du Luxembourg, cette association d’accueil met en place des permanences — physiques et téléphoniques —, des animations de sensibilisation, des témoignages dans les écoles, des activités culturelles, des cinéclubs, etc.

Tél. : +32 (0) 476/26.81.43

raingaum@gmail.com

www.lgbt-lux.be/rain-gaum-asbl

Refuge Ihsane Jarfi (Liège)

Le Refuge Ihsane Jarfi propose des hébergements d’urgence et de transition à de jeunes LGBTQIA + de 18 ans et plus qui se retrouvent sans logement après une rupture avec leur milieu social et/ou familial. C’est une initiative de la fondation Ishane Jarfi (cf. ci-dessous).

Tél. : +32 (0) 479/15.87.44 (Urgence 7/7)

contact@refugeihshanejarfi.be

www.refugeihsanejarfi.be

Sidasol (Liège)

L’association a pour but la prévention du VIH-Sida et des autres IST, la lutte contre les discriminations et le développement d’actions de solidarité vis-à-vis des publics vulnérables. Sidasol propose ainsi un accueil personnalisé, un accompagnement dans les soins, des dépistages, des traitements d’urgence, des entretiens sexologiques, ainsi que des formations pour le personnel de la santé et de l’éducation.

Tél. : +32 (0) 4/287. 67.00

info@sidasol.be

www.sidasol.be

Tels Quels

Tels quels a pour objectif d’informer et de défendre les droits LGBTQIA + via une éducation permanente, des permanences sociales, des formations, des ateliers créatifs, des cinéclubs ou des conférences.

Tél. : +32 (0) 2 512 45 87 – +32 (0) 2 502 00 70 (service social)

info@telsquels.be

www.telsquels.be