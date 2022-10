Où trouver de la sororité ?

Son engagement auprès des migrant·es l’amène à une conscience politique plus aiguisée et confrontée aux violences spécifiques vécues par les femmes migrantes, Adriana Costa Santos co-crée Sister’s House, un centre d’hébergement dédiées aux femmes migrantes et organisé exclusivement par des femmes. "La non-mixité s’y est imposée pour créer un sentiment de sécurité et un lien de confiance avec ces femmes. Mais même parmi celles qui s’engagent, on n’est pas exempte de relations de domination et la sororité nait de ce décentrement et du fait de laisser la place à celles qu’on essaie d’aider", souligne-t-elle.