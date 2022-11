Où sont passées les haies dans nos campagnes ?

Pour favoriser la plantation de haies, la Région Wallonne subventionne 64 essences de plants de haies. Natagriwal accompagne les agriculteurs dans leurs démarches : " Sur demande, nous venons au sein de l’exploitation pour les guider, voir quels types de haies on peut implanter sur leurs parcelles. En fonction des problèmes qu’ils rencontrent, on propose un projet d’implantation de haies. Ensuite, nous pouvons les aider au niveau administratif et faire tout ce qui est demande de subventions sur le site de la Région Wallonne à leur place ". Par contre, l’agriculteur devra commander ses plants et les planter lui-même.

Aujourd’hui, la mécanisation facilite grandement l’entretien des haies. Ce qui n’était pas le cas il y a 30 ans, lorsque Thierry Mulders a planté ses premières haies. " Et quel plaisir de voir que des dizaines d’oiseaux ont élu domicile dans mes haies. Ma ferme est productive et mes finances en équilibre, mais j’ai l’impression de rendre à la nature ce qu’elle me donne : en plantant des haies, en creusant des mares, en plaçant des nichoirs ou des perchoirs. C’est tellement gratifiant. Bien sûr, c’est un investissement à long terme, pour les générations suivantes, mais il est vraiment temps de réagir. "

Aujourd’hui, sur les 4000 km de haies prévues par la RW, environ 1300 km ont déjà été plantés. La Région Wallonne octroie des aides financières aux agriculteurs dès 100 m de haies plantées et également aux particuliers à partir de 20 m de haies.