Où sont les généraux russes ? Après la mutinerie, les rumeurs enflent

À la suite de la tentative avortée de mutinerie des mercenaires de Wagner visant à renverser le commandement militaire à Moscou, les généraux les plus haut gradés de l'armée russe ont disparu de la sphère publique. Cela coïncide avec les efforts du président Vladimir Poutine pour réaffirmer son autorité. Même si une arrestation a été signalée, elle n'a pas été confirmée.

Depuis que le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a demandé lors de la mutinerie que Valery Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée, lui soit remis, ce dernier n'a plus été vu en public ni à la télévision.

De plus, le ministère russe de la Défense ne fait plus mention de Valery Gerasimov dans ses communiqués de presse depuis le 9 juin. D’après des analystes occidentaux, Gerasimov, commandant de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine, pourrait être en possession d'une des trois "mallettes nucléaires".

Le général Sergueï Sourovikine, qui avait été nommé à la tête des opérations militaires en Ukraine en octobre dernier avant d'être rétrogradé au rang d'adjoint de Gerasimov plus tôt cette année, a également disparu de la scène publique.

Selon des représentants américains informés par les services de renseignement, Sourovikine aurait eu connaissance du projet de mutinerie de Wagner, ce qui aurait conduit les autorités russes à enquêter sur sa possible complicité, rapporte le New York Times.

Le Kremlin a rejeté cette hypothèse en qualifiant les rumeurs de nombreuses et persistantes. Certaines sources, comme le Moscow Times et un blogueur militaire, ont rapporté l'arrestation de Sergueï Sourovikine, tandis que des correspondants militaires ont indiqué que lui et d'autres officiers de haut rang étaient interrogés pour déterminer leur implication dans la mutinerie.

Le compte Rybar sur la messagerie Telegram, géré par un ancien cadre du service de presse du ministère russe de la Défense, a déclaré qu'une purge était en cours pour éliminer ceux qui ont manqué de jugement et d'autorité pour contenir la mutinerie de Wagner. Son arrestation n'a pas été confirmée.