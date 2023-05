Où situer De Bruyne? "Le plus intelligent" selon Henry, il lui manque une grande performance en finale pour Carragher

S’il gagne la Ligue des Champions, on parlera de lui comme un des meilleurs de tous les temps. Jamie Carragher

En après-match, sur la chaîne CBS, Jamie Carragher et Thierry Henry sont d’ailleurs revenus sur le niveau de jeu du Belge. "Personne ne doute de ses qualités. Mais, les joueurs sont jugés dans les plus grands moments. En finale de Ligue des Champions ou au Mondial", commençait l’ancien joueur de Liverpool avant d’illustrer son propos. "Peut-on dire que Steven Gerrard est meilleur que Kevin De Bruyne ? Je ne sais pas mais il a gagné une Ligue des Champions avec une performance marquante (le fameux miracle d'Istanbul contre Milan, ndlr). De Bruyne doit être l’homme qui remporte la Ligue des champions pour Manchester City. Et puis nous ne parlerons plus de lui comme le meilleur de sa génération, mais comme l’un des meilleurs de tous les temps."

Un avis que rejoignait partiellement Thierry Henry qui a côtoyé De Bruyne chez les Diables. "Certes les joueurs vedettes doivent normalement remporter ce genre de trophées. Mais il faut aussi regarder l’impact qu’ils ont sur une équipe", tenait à nuancer l’ancien T3 de notre équipe nationale. "Kevin a le meilleur cerveau de footballeur que je n’aie jamais vu. Je n’ai jamais rencontré de joueur aussi intelligent. À l’entraînement avec la Belgique, j’ai parfois vu de ces choses."

Et c’est certainement ce genre de coups de génie bien sentis que Kevin De Bruyne devra sortir de son chapeau lors du match retour face au Real Madrid. Et peut-être même face à un des clubs de Milan quelques semaines plus tard.