Où se trouvent les plus beaux villages de Wallonie ? [Carte interactive]

L’association " Les Plus Beaux Villages de Wallonie " a été créée en 1994 avec une mission principale : valoriser la Wallonie, ses villages ruraux et son patrimoine naturel et architectural. Aujourd’hui, 31 villages sont labellisés dans les 5 provinces wallonnes. Le village de Saint-Remy-Geest (Brabant wallon) vient d’ailleurs de rejoindre ce label depuis le 14 mai 2022 !

Sur le site internet, vous retrouverez pour chacun des villages la liste des activités et du patrimoine à découvrir avec des photos et des informations pratiques. Pour chaque village, on vous propose aussi une fiche PDF avec un itinéraire de visite. Par ailleurs, l’association regroupe pour vous les incontournables situés à proximité des villages : châteaux, églises, abbayes, sites naturels ou encore petit patrimoine.

Outre les villages, de petites et grandes randonnées (63) sont également référencées. De quoi vous laisser emporter par la beauté des paysages de nos campagnes – du Condroz namurois à l’Ardenne, de la vallée de la Molignée au pays de Herve. Certaines balades vous font d’ailleurs passer par plusieurs de ces plus beaux villages. Alors, en route ?