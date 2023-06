Où se sont produits les accidents de la circulation mortels en 2022 ? (Carte interactive)

Les accidents de transport étaient la quatrième cause de décès prématurés chez les hommes belges en 2019. L’an passé, dans notre pays, 540 personnes dont 102 cyclistes ont perdu la vie dans les 30 jours suivant l’accident. C’est ce que révèlent les derniers chiffres sur les accidents de la circulation publiés par Statbel, l’office belge de statistique.

Au total, en 2022, on compte 37.643 accidents en Belgique, c’est 3003 de plus qu’en 2021, année encore marquée par l’épidémie de Covid. Comparé à 2019, le nombre d’accidents a légèrement diminué (-0,2%) mais l’institut de statistique observe plus nettement une diminution du nombre de victimes (-3,7%), de tués dans les 30 jours (-16,1%), de blessés graves (-5,7%) et de blessés légers (-3,3%).

L'équipe Décrypte a obtenu en exclusivité les coordonnées géographiques des accidents mortels qui ont eu lieu en 2022 en Belgique, ainsi que les conditions du drame.

Nous avons créé la carte ci-dessous.