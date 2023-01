Où se déroulera Far Cry 7 ? Voilà ce que l’on sait déjà

Malgré les nombreux problèmes qui touchent Ubisoft ces derniers mois (on vous explique toute la situation ici), l’entreprise continue de plancher sur ses futures sorties. Et l’une d’elles n’est autre que Far Cry 7. Une suite qui n’est pas vraiment attendue tant la série peine à se renouveler depuis Far Cry 3 sorti en 2012. Mais qui devrait au moins être accompagné d’une nouveauté, à savoir une version multijoueurs.

Selon l’insider Tom Henderson, Fra Cry 7 est actuellement en développement sous le nom de code Project Blackbird. La version multijoueurs, qui devait faire partie de Far Cry 7, avant que les deux projets soient séparés, est quant à elle développée sous le nom de code Project Maverick.

“Deux sources, qui ont demandé à rester anonymes parce qu'elles n'étaient pas autorisées à parler des informations de la société, ont déclaré que les détails sont encore minces et que Maverick a changé de nombreuses fois au cours de la dernière année”, explique Tom Henderson. “Cependant, Insider Gaming croit savoir que le jeu se déroule dans la nature sauvage de l'Alaska et qu'il s'agit actuellement d'un jeu de tir basé sur l'extraction avec des mécanismes tels que la mort permanente, un système de sac à dos, des contrats, etc.”