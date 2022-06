Où se baigner quand il fait chaud ?

Les vacances d’été arrivent à grands pas. L’occasion de piquer une petite tête dans l’eau pour se rafraîchir. Où peut-on se baigner en toute sécurité ?

En Wallonie, 25 sites de baignade sont ouverts au public. Des endroits surveillés où l’eau fait l’objet de contrôles de qualité réguliers. Quatre nouveaux endroits de baignade ont été ajoutés par rapport à l’an passé. Preuve que les eaux de nos rivières sont de plus en plus propres grâce à un effort collectif et parce qu’il y a plus de stations d’épuration.

Mieux vaut en effet éviter de se baigner en dehors de ces sites non répertoriés. Certaines eaux ne sont pas toujours propres et les sites de baignade peuvent être dangereux.

Profitez bien !