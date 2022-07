Où s’écrira le prochain chapitre du livre Sterling ?

Arrivé en 2015, Raheem Sterling ne devrait plus faire de vieux os à Manchester City. Superstar du club pendant plusieurs années, il a perdu un peu de son aura la saison dernière, goûtant au banc à plusieurs reprises. Conscient qu’il pourrait rétrograder encore un petit peu plus dans la hiérarchie la saison prochaine et probablement à l’affût d’un nouveau challenge, l’ailier anglais pourrait rapidement larguer les amarres. Et selon des rumeurs de plus en plus insistantes, il devrait rester en Angleterre.

"Raheem Sterling a accepté l’offre de Chelsea. Les deux clubs sont en pourparlers pour officialiser le transfert." Quand c’est le Monsieur Mercato, Fabrizio Romano, en personne qui vous lâche une telle bombe, vous y croyez finalement assez rapidement. Non seulement parce que le journaliste italien est d’ordinaire assez fiable dans ses infos mais aussi parce que voir Sterling à Chelsea n’aurait finalement pas grand-chose de surprenant.

On l’a dit, Sterling pense avoir fait le tour de la question à Manchester City. Idole du club pendant 7 ans, il risque donc de lever les voiles, auréolé de quatre titres de champion d’Angleterre. Son bilan personnel ? 131 buts et 94 assists en 337 matches avec les Skyblues. Suffisant pour classer un bonhomme.