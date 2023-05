Où regarder le Festival de Cannes 2023 ?

D’autres émissions spéciales seront aussi proposées depuis le festival comme "Télématin", "La grande librairie", "Cannes chante le cinéma", "Plan plan" ou encore "C ce soir".

L’émission cinéma hebdomadaire du dimanche soir "Beau geste", lancée fin janvier sur France 2 et présentée par Pierre Lescure, ancien président du festival, fera aussi le déplacement.

Prévue initialement pour amorcer le Festival de Cannes, l’émission qui donne "satisfaction" à France Télévisions, tant "en termes de contenus" que "d’impact", sera finalement prolongée à la rentrée, a par ailleurs annoncé Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant du groupe.

Côté œuvres cinématographiques, la plateforme France.tv proposera environ 35 films répartis dans plusieurs collections thématiques durant le festival.

Le cinéma sera aussi à l’honneur sur les différentes chaînes du groupe avec une mention spéciale pour Culturebox qui diffusera chaque jour un film culte et un court-métrage. France 2, France 3 et France 5 proposeront aussi des films à succès ("Antoinette dans les Cévennes", "No country for old men", "Pale rider", "Tout sur ma mère").