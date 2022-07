Où, quand, pour qui ? La vaccination contre la variole du singe en question

"Il ne s’agit pas d’un vaccin contre la variole du singe mais bien contre la variole, la maladie éradiquée dans les années 80. Mais il fonctionne aussi pour protéger de la variole du singe" précise Charlotte Martin.

Les effets secondaires les plus fréquents de ces vaccins (Imvanex et Jynneos) et qui peuvent toucher plus d’une personne sur dix sont les maux de tête, les nausées, les douleurs musculaires, la fatigue et les réactions au point d’injection.