Où puis-je trouver une épicerie sociale et un point de distribution de colis alimentaires de la Croix Rouge près de chez moi ? [Carte interactive]

De plus en plus de personnes (étudiants, familles monoparentales ou avec deux revenus, pensionnés…) ont besoin d’aide pour pouvoir se nourrir correctement et dignement dans notre société. D’après la Fédération des Services sociaux, plus de 600.000 personnes ont ainsi recours à l’aide alimentaire.

Pour organiser cette aide, la Croix-Rouge de Belgique met en place deux grands outils : les épiceries sociales (1) et les points de distribution de colis alimentaires (2). Vous pouvez aussi faire appel à d’autres associations locales, vous rendre dans les restaurants sociaux (comme les Restos du Cœur) ou prendre part à Soli-Food, la plateforme solidaire d’achats groupés.