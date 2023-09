Où placer de l’argent pour mes enfants ? Sept familles wallonnes sur dix préféreraient un compte d’épargne

Quelles sont les habitudes des parents wallons en matière d’épargne ? C’est l’objet d’une enquête réalisée par la caisse d’allocation familiale Camille. On y apprend notamment que 60% des familles de l’échantillon épargnent à destination de leur progéniture, que 80% de celles qui le font commencent déjà avant que l’enfant atteigne l’âge de deux ans. Cette enquête révèle aussi que c’est le compte d’épargne au nom de l’enfant qui est la formule préférée par 72% de familles interrogées, 22% choisissent le cash tandis que seulement 10% choisissent une autre formule (fonds d’investissement bancaire ou "tirelire digitale" proposée par certains organismes financiers).

Même si les familles interrogées préfèrent les comptes d’épargne, cette formule n’est pas très avantageuse actuellement, avec des taux d’intérêt qui tournent autour de 2,5%. Mais il est compréhensible que des parents soient réticents à prendre le risque d’investir en Bourse. L’alternative peut donc être de verser de l’argent dans un fonds, ce qui est proposé par certaines banques qui l’investiront en actions et obligations, via une assurance-placement ou une assurance-épargne. Les parents choisissent eux-mêmes le rythme des versements, et l’investissement se fait au nom de l’enfant, mais l’argent est moins facilement disponible que sur un compte d’épargne.

L’argent appartient à l’enfant, même s’il est encore mineur. Les parents ne peuvent le récupérer que moyennant une procédure judiciaire. A 18 ans, l’enfant devient majeur et dispose de l’argent comme il le souhaite.