Où patiner cet hiver à Bruxelles et en Wallonie ?

En province de Luxembourg

Comme chaque année, la plus petite ville du monde, Durbuy se pare des couleurs de l’hiver et outre son fabuleux Village de Noël, elle propose une patinoire géante ! Installée en plein coeur du marché de Noël, la patinoire de Durbuy est depuis des années un lieu de rencontre et d’animations pour toute la famille. Accessible les vendredis, samedi et dimanche de 12 h à 20 h jusqu’au 18 décembre. Du 19 décembre au 2 janvier tous les jours de 12 h à 20 H et du 3 au 8 janvier inclus tous les jours de 16 h à 20 h. 8 euros (sans patins) et 10 euros avec patins. Infos via le site ADVENTURE-VALLEY

A La-Roche-en-Ardenne, sur le grand parking situé Quai de l’Ourthe, en plein coeur de la cité rochoise, vous pouvez venir vous amuser entre amis et en famille sur une patinoire de 600 m2 couverte ! Ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 15 janvier inclus. Pris : adulte 12,50 euros, enfants de moins de 12 ans : 10 euros. Abonnement 10 séances : 75 euros. En plus de la patinoire vous pourrez vous détendre à l’after sky party, fêter le nouvel an autour de la patinoire, assister à un concert sur glace ou encore participer au tournoi de curling. Infos ARDENNE AVENTURES

A Alle-sur-Semois c’est au centre de loisirs Recrealle qu’une patinoire de 240 m2 est accessible jusqu’à la fin du mois de mars. Rue Léon Henrard. La surface synthétique permet une glisse parfaite grâce à des patins adaptés (fournis sur place, inutile de venir avec les vôtres). En famille : profitez d’une séance de patinage avec vos enfants (à partir de 6 ans). Toutes tailles de patins disponibles. Entre amis et collègues : défoulez-vous sur la piste avant ou après un bon repas. Tarif enfant de moins de 10 ans : 6 euros, adulte 7 euros. Info via le site RECREALLE