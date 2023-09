Où ne pas partir durant les prochaines vacances pour échapper au surtourisme ?

Pour repérer les endroits étouffés par la foule touristique, il faudrait relever le nombre d’arrivées internationales (repérées via Euromonitor International) pour recouper les données avec le nombre d’habitants. Une analyse menée par la plateforme Moneytransfers.com qui met en évidence l’asphyxie générée par l’activité touristique en Thaïlande. En particulier, il y a l’île de Phuket qui compte 118,5 touristes pour un habitant, mais aussi la sulfureuse ville de Pattaya (98,7 touristes pour un habitant), ou encore l’île de Krabi avec 72,2 touristes pour un habitant. Au final, le pays du sourire s’octroie toutes les places du podium de ce listing des destinations souffrant le plus du surtourisme.

En Europe, la Grèce constitue la première contrée la plus asphyxiée, avec la capitale de la Crète Héraklion (22 touristes pour un habitant) et Rhodes, qui a tristement fait l’actualité cet été en raison des terribles incendies qui ont ravagé l’île grecque. Preuve que la destination du mythique colosse de Rhodes est en proie au surtourisme, elle s’est aussi retrouvée dans la liste de la plateforme Holidu qui a pour sa part retenu les données des villes les plus visitées dans le monde, selon les chiffres publiés par The Savvy Backpacker et AirMundo pour 2019. Rhodes arrive en quatrième position derrière successivement Dubrovnik, en Croatie, Venise, en Italie et Bruges en Belgique.