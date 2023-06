Où les stars partent-elles en vacances ? Focus sur trois destinations prisées par les célébrités

La série documentaire "Les lieux de vacances les plus luxueux" vous emmène dans les coulisses de l’ultra-luxe, celui que seuls 0,001% de la population peuvent se permettre.

Alors que les vacances d’été se profilent, nombreux sont ceux qui planifient de partir quelques jours au soleil, et les célébrités ne font pas exception à la règle. Plus que le dépaysement et le repos, la plupart recherchent à travers ces voyages la tranquillité et l’intimité. Un calme qui, vu la notoriété dont jouissent certains d’entre eux, ne peut être trouvé que dans des espaces réservés aux VIP. Mais où se cachent donc ces paradis secrets ? À quoi ressemblent ces palaces, hôtels et îles privées qui accueillent chaque année des stars en quête d’anonymat ? La réponse avec "Les lieux de vacances les plus luxueux", une série documentaire qui vous ouvre les portes des lieux de villégiatures les plus en vogue chez les ultra-riches.