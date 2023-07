Où les débris d’un satellite en fin de vie s’écraseront-ils sur Terre ce vendredi ?

Aeolus, un satellite européen sera guidé lors de son entrée dans l’atmosphère par l’Agence spatiale européenne (ESA) ce vendredi.

Il devait à la base terminer sa vie en tombant de manière incontrôlée dans l’atmosphère mais l’ESA a changé de plan et va finalement guider l’entrée du satellite. Aucun satellite n’a été désorbité de manière aussi "assistée" auparavant, selon l’ESA.

En orbite à 320 kilomètres depuis août 2018, Aeolus avait pour mission d’étudier les vents sur Terre depuis l’espace afin d’aider les scientifiques à améliorer leurs prévisions météorologiques et leurs modèles climatiques. Devant rester en service seulement 3 ans au départ, il a étendu sa mission jusqu’à 5 ans mais est aujourd’hui à court de carburant. Raison pour laquelle il doit maintenant être détruit pour ne pas polluer inutilement l’espace ou risquer de tomber n’importe où sur Terre.

"La rentrée d’Aeolus et la volonté de l’ESA de réduire le risque conformément aux directives actuelles créent un nouveau précédent pour des opérations sûres d’engins spatiaux et des vols spatiaux durables, à la fois pour les missions futures et celles déjà en orbite", explique Rosa Jesse de l’ESA.

Les restes du satellite, 1360 kilos, devraient tomber ce vendredi 28 juillet au-dessus de l’océan Atlantique. Environ 20% de la masse du vaisseau devrait survivre à l’entrée dans l’atmosphère et cela pourrait être un spectacle pour certaines villes en fonction de l’endroit exact de l’entrée qui ne sera connue qu’après la manœuvre finale ce vendredi.