Où habitez-vous ? Les guichets des administrations communales sur ou sans rendez-vous

Ajoutons qu'à Huy, légaliser une signature se fait en direct. Pour ça, le rendez-vous n'est pas nécessaire. D'autres communes ont des systèmes où les rendez-vous cohabitent avec des permanences ouvertes.

À Liège, il est possible de se rendre de manière inopinée à la mairie de quartier... mais renseignez-vous auparavant sur les documents qu'on peut y obtenir et sur les heures d'ouverture.



À Verviers, on précise qu’il reste cependant possible de traiter directement les cas urgents.

À Ans, l'etat civil est accessible sans rendez-vous les matins du lundi au vendredi ainsi que le lundi après-midi. Le service population reste accessible sans rendez-vous, contrairement au service "étrangers".

En conclusion, selon que vous vivrez ici ou là, l'administration communale vous rendra service tout de suite... ou pas.