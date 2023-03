Où fêter la Saint Patrick près de chez vous ? Nos meilleures adresses

En Brabant wallon

Rendez-vous à la Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo ce vendredi 17 mars à partir de 20 h en compagnie de The Planes Guiness St Patrick Night". Ce célèbre groupe cover 100% belge vous fera danser et chanter toute la nuit au son de la musique que vous aimez ! Des classiques aux derniers succès, préparez-vous pour un spectacle digne des plus grands ! Sur de grandes scènes face à la foule, ou pour des concerts plus intimistes, rien ne les empêche de diffuser leur énergie contagieuse !

Entrez dans leur univers The Planes avec Muse, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Pink Floyd, Beyoncé, Kings of Leon, Police, U2, … et beaucoup d’autres encore ! Entrée 20 euros. Réservations via le site BILLETWEB

A l’Abbaye de Villers-la-Ville, ce samedi 18 mars, soirée irlandaise en compagnie de Clover Stompers et Road To Belfast. Le trio Clover Stompers perpétue la tradition en jouant en live et à leur sauce (à base de Guinness, bien sûr) les plus grands succès de la musique celtique irlandaise et québécoise. Au programme : un violon, une guitare, un mélodéon, une guimbarde, des pieds… et beaucoup d’énergie ! Les 3 multi-instrumentistes vous invitent aussi à une initiation à la danse irlandaise. Road to Belfast est un duo de musique traditionnelle irlandaise formé par Marie Zborowski (tin whistle) et Philippe Rossignolo (guitare). Les deux musiciens se sont rencontrés au Conservatoire de Bruxelles et se sont découverts une même passion pour les jigs, reels et hornpipes d’Irlande. Des classiques qu’ils interprètent avec punch et finesse dans le respect de la tradition et un parfum de modernité. Des lacs du Connemara à la salle romane de l’Abbaye de Villers, il n’y a qu’un pas de… Tap dance ! Ouverture des portes à 19 h. 18 euros. Réservations en ligne via le site SHOPUTICK

Ce jeudi 16 mars les "JenliSisters" (vidéo) célébreront la Saint-Patrick à l’occasion d’un concert de musique celtique au Château d’Argenteuil à Waterloo. Airs traditionnels celtiques à la harpe et au violon. C’est à 20H. Tarif 15 euros. Infos et réservations https://www.jenlisisters.com/

Le Monty, rue de Charleroi à Genappe sera à la fête ce 17 mars dès 19 h. La "Jam Session" de musique irlandaise sera animée par quelques musiciens chevronnés et ouverte à tous ! Reels, jigs et slow airs au coin du bar, bières locales et jus bio du coin – peut-être une petite Guinness (avec modération !) ? Tarif : au chapeau.

Le Centr’Art de Flobecq (école de musique et lieu de spectacles) accueille Electroll, un groupe celtic-rock de la région qui fera régner une ambiance irlandaise au CentreArt avec White Lady "Irisch covers" en première partie. Ce samedi 18 mars à 20 h.

Le Pub "O’Learys" située Place Edouard Lodewijckx à Jodoigne organise une concert animé par Daniel Johnson ce 17 mars à 21 h.

A Louvain-la-Neuve ce jeudi 16 mars, première édition de la Saint Patrick du Kotstume. Ce tout nouvel évènement te fera voyager le temps d’une soirée et te plongera dans l’ambiance d’un pub irlandais. Au programme, repas typique irlandais (8 euros) , desgustations de Guinesse et soirée musique irlandaise. Infos via la page FACEBOOK