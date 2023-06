Où fêter la musique avec nos artistes Tipik ces prochains jours ?

Pour faire la fête dans le Hainaut, c’est du côté de Binche et sa place Derbaix qu’il faudra être le samedi 24 juin pour assister aux shows d’Alex Germys et de Todiefor. Autre option, toujours en terres hennuyères et toujours le 24, ce sera du côté de Frameries avec Henri PFR, Colt et Ykons que l’on fera la fête.

Pour la province du Luxembourg, ce sont les amis de Calumny qui se chargeront de mettre l’ambiance du samedi soir à Durbuy qui accueille aussi Doowy le vendredi 23. Le vendredi, c’est aussi du côté de Marche-en-Famenne que la musique de Tipik résonnera avec Colt, Doria D et Marvett.