Où et comment trouver une offre télécom adaptée aux professionnels ?

La plupart des opérateurs télécom proposent des offres spécialement dédiées aux indépendants et aux petites entreprises. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, vous explique dans le 6/8 pourquoi vous auriez tort de vous en passer.

Il existe des formules pour les clients particuliers et pour les professionnels. D’un premier abord elles peuvent sembler identiques, mais quand on regarde mieux on se rend compte qu’elles vous apporteront quelques avantages intéressants si vous êtes client professionnel.

Des avantages exclusifs : VOO propose aux particuliers une vitesse de navigation allant jusqu’à 200 Mbps, et 5 euros par mois d’option internet afin de protéger son ordinateur. Pour les indépendants, la même connexion accordera une vitesse de 500 Mbps.

: VOO propose aux particuliers une vitesse de navigation allant jusqu’à 200 Mbps, et 5 euros par mois d’option internet afin de protéger son ordinateur. Pour les indépendants, la même connexion accordera une vitesse de 500 Mbps. Un service technique en ligne plus efficace : chez Telenet et Proximus, les professionnels ont droit à un service technique disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ainsi qu’un suivi continu avec la même personne tout au long du processus de résolution.

: chez Telenet et Proximus, les professionnels ont droit à un service technique disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ainsi qu’un suivi continu avec la même personne tout au long du processus de résolution. Un temps d’installation plus rapide : chez VOO, s’il vous faut une connexion internet en tant que professionnel, vous serez installé et activé en général dans les trois jours ouvrables, contre parfois trois semaines pour les particuliers.

: chez VOO, s’il vous faut une connexion internet en tant que professionnel, vous serez installé et activé en général dans les trois jours ouvrables, contre parfois trois semaines pour les particuliers. Des avantages en cas de coupure : tous les opérateurs ont prévu une solution d’urgence pour les professionnels en cas de coupure de votre internet fixe. VOO par exemple proposera des gigas en plus sur votre mobile pour qu’il serve provisoirement de modem. Chez Telenet et Orange, c’est un modem "back up" fonctionnant en 4G qui est prévu.

Pour les particuliers comme les professionnels, le site meilleurtarif.be permet de comparer toutes les solutions existantes, soit environ 200 plans tarifaires et 9 opérateurs télécom différents.