Où et comment suivre les Red Flames pendant l'Euro Féminin de football ?

Mais ce n’est pas tout ! De la phase de poules à la finale, vous pourrez en fait suivre en direct TOUS les matches de la compétition sur Auvio, alors que certains seront également et simultanément diffusés en télévision sur Tipik. Au programme donc évidemment dès ce mercredi 6 juillet le match d’ouverture Angleterre-Autriche, disputé dans un stade d’Old Trafford à Manchester d’ores et déjà soldout, ainsi que tous les quarts de finale, les demi-finales et bien entendu la finale, le dimanche 31 juillet en direct de Wembley. Les interviews et analyses se retrouveront bien entendu sur notre site internet (vous êtes au bon endroit !) alors que Pascal Scimé vous fera vivre un maximum de coulisses et de bains de foule pendant la première phase de la compétition sur nos réseaux sociaux @rtbfsport, sur Facebook et Instagram

On l’a compris : l’Euro féminin de football 2022, ce sera sur la RTBF. Let's go et comme le disent les réseaux sociaux de l'équipe nationale : it's #FlameTime !