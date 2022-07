Où et comment suivre les mondiaux d’athlétisme à Eugene sur la RTBF ?

Les 18èmes Championnats du monde d'athlétisme commencent ce vendredi 15 juillet, à Eugene dans l'Oregon, et se tiendront jusqu'au 24 juillet. C'est la première fois que les Championnats du monde sont organisés aux Etats-Unis. Un total de 1972 athlètes, en provenance de 192 pays, s'affronteront pour les 49 médailles d'or.

Le grand rendez-vous sportif, qui prendra place dans le stade Hayward Field de l'Université d'Oregon, sera évidemment à suivre sur les différents canaux de la RTBF. L'ensemble des épreuves seront diffusées en direct sur Tipik et Auvio, et celles ayant lieu la nuit (entre 2h et 5h) seront également rediffusées le lendemain matin (entre 8h et 12h). Il faudra suivre avec attention les performances des 30 athlètes belges.

Programme détaillé des épreuves :

Vendredi 15 juillet

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 18h05 H Marteau groupe A Qualifs 19h10 H Hauteur Qualifs Carmoy 19h30 H Marteau Qualifs 20h45 Mixte 4x400m Séries Belgique 21h05 F Marteau groupe A Qualifs - groupe B Sterkendries 21h30 H 100m préliminaires 22h10 F 20 km marche Finale 22h30 F Marteau Qualifs - groupe B Sterkendries 24h10 H 20 km marche Finale Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h05 F Poids Qualifs 02h15 H 3000m steeple Séries Vandevelde 02h20 F Perche Qualifs 03h00 H Longueur Qualifs 03h10 F 1500m Séries Vanderelst 03h50 H 100m Séries 03h55 H Poids Qualifs 04h50 Mixte 4x400m Finale

Samedi 16 juillet

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 19h30 F Triple saut Qualifs 19h35 F 3000m steeple Séries 20h10 F Hauteur Qualifs 20h25 H 110m haies Séries 21h00 H Marteau Finale 21h20 W 10.000m Finale 22h00 H 400m haies Finale Watrin ? Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h10 F 100m Séries 03h00 H 100m Demi-finales 03h20 H Longueur Finale 03h25 F Poids Finale 03h30 H 1500m Séries Debjani-Verhedyen 04h05 F 1500m Demi-finales Vanderelst ? 04h50 H 100m Finale

Dimanche 17 juillet

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 15h15 H Marathon Finale Abdi, Bouchiki, De Bock 19h35 F 100m haies - heptathlon Thiam, Vidts 20h05 H 400m Séries K. Borlée, D. Borlée, Doom 20h35 F Hauteur - heptathlon Thiam, Vidts 20h35 F Marteau Finale Sterckendries ? 21h00 W 400m Séries Laus, Vandenbroeck 22h00 H 10.000m Finale Kimeli 22h45 F Poids - heptathlon Thiam, Vidts Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h05 H 110m haies Demi-finales 02h05 H Disque Qualifs - Groupe A Milanov 02h25 F Perche Finale 02h33 F 100m Demi-finales 03h03 h 400m haies Demi-finales Watrin ? 03h27 H Poids Finale 03h30 H Disque Qualifs - Groupe B Milanov 03h38 F 200m - heptathlon Thiam, Vidts 04h00 H 1500m Demi-finales Debjani, Verheyden ? 04h30 H 110m haies Finale 04h50 F 100m Finale

Lundi 18 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 15h15 F Marathon Finale Goorissen 18h35 F Longueur - heptathlon Thiam, Vidts 19h55 F Javelot - heptathlon Groupe A Thiam, Vidts 21h05 F Javelot - heptathlon Groupe B Thiam, Vidts Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h05 H 200m Séries 02h10 F Disque Qualifs - Groupe A 02h45 H Hauteur Finale Carmoy 03h00 F 200m Séries Vervaet 03h20 F Triple saut Finale 03h35 F Disque Qualifs - Groupe B 03h55 F 800m - heptathlon Finale Thiam, Vidts 04h20 H 3000m steeple Finale Vandevelde 04h50 F 1500m Finale Vanderelst

Mardi 19 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h15 F 400m haies Séries Couckuyt 02h40 F Hauteur Finale 03h05 F 200m demi-finale Vervaert ? 03h33 H Disque Finale Milanov ? 03h50 H 200m Finale 04h30 H 1500m Finale Debjani, Verheyden 04h50 H 400m haies Finale Watrin

Mercredi 20 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 00h20 F Javelot Qualifs - groupe A 01h25 F 01h50 F Javelot Qualifs - groupe B 02h20 H 800m Séries Crestan 03h15 F 400m haies Demi-finales Couckuyt ? 03h30 F Disque Finale 03h45 F 400m Demi-finales Laus, Vandenbroeck 04h15 H 400m Demi-finales 04h45 F 3000m steeple Finale K. Borlée, D. Borlée, Doom

Jeudi 21 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h05 H Javelot Qualifs - Groupe A 02h10 F 800m Séries Scaunet 03h10 H 5000m Séries 03h20 H Triple saut Qualifs 03h35 H Javelot Qualifs - Groupe B 04h00 H 800m Demi-finales Crestan ? 04h35 F 200m Finale Vervaet 04h50 H 200m Finale

Vendredi 22 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 15h15 F 35 km marche Finale Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 02h05 H Perche Qualifs Broeders 02h40 F 4x100m Séries 03h05 H 4x100m Séries 03h20 F Javelot Finale 03h35 F 800m Demi-finale Scaunet ? 04h15 F 400m Finale Laus, Vandenbroeck ? 04h35 H 400m Finale K. Borlée, D. Borlée, Doom ? 04h50 F 400m haies Finale Couckuyt ?

Samedi 23 juillet :

Session 1 Heures H/F Epreuves Tour Belges 18h50 H 100m - décathlon 19h40 H Longueur - décathlon 20h20 F 100m haies Séries Zagré 21h00 F Longueur Qualifs 21h10 H Poids - décathlon Session 2 Heures H/F Epreuves Tour Belges 01h10 H Hauteur - décathlon 2h10 F 4x400m Séries Cheetahs 2h40 H 4x400m Séries Tornados 03h00 H Triple Saut Finale 03h10 H 800m Finale Crestan ? 03h25 F 5000m Finale 03h35 H Javelot Finale 03h55 H 400m - décathlon Finale 04h30 F 4x100m Finale 04h50 H 4x100m Finale

Dimanche 24 juillet :