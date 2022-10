Où est passée Elnaz Rekabi, la grimpeuse iranienne qui a concouru sans voile en compétition ?

Le sport est devenu un sujet extrêmement sensible en Iran depuis ces manifestations, plusieurs sportives iraniennes de renom s’étant exprimées en faveur des droits des femmes. Des footballeurs célèbres ont également été inquiétés pour des commentaires sur le mouvement, comme la légende du foot Ali Daei, qui s’est vu brièvement confisquer son passeport.

Dans son premier commentaire depuis dimanche, Elnaz Rekabi a présenté sur son compte Instagram, comptant plus de 200.000 abonnés, "des excuses pour l’inquiétude" qu’elle a pu causer et assure que la décision de retirer son voile n’était "pas intentionnelle" mais motivée par l’appel à effectuer l’épreuve plus tôt que prévu.