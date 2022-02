"Où est ma maison ?" de la poétesse iranienne Haleh Chinikar, mêlant persan et français, un recueil visuel qui touche au cœur

Dans ce premier recueil publié, Haleh Chinikar écrit en français, mais elle y fait souvent référence au persan, sa langue maternelle ou plutôt comme elle préfère l’écrire sa langue d’origine. Elle évoque cet état d’entre deux dans lequel elle se situe désormais au milieu de ces langues de cœur.

Ma langue d’origine est le persan.

Ma langue d’adoption est le français.

Langues de cœurs.

15 années ont passé depuis son arrivée, et on peut dire qu’Haleh Chinikar possède désormais deux cultures et deux langues, le français et le persan, deux alphabets. Deux langues qu’elle convoque et qu’elle entremêle concrètement dans sa vie et dans sa poésie. Deux appartenances aussi qui rendent plus complexe son inscription au monde et qui trahissent des questions existentielles sur l’exil, la distance, l’identité.

en se mble bâ yek digar

c’est le mot qui me donne de l’espoir.