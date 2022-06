Où en sont les travaux de la Commission chargée d’examiner le "passé colonial" de la Belgique ?

Le rapport d’experts : une parole militante, pour le MR. Un champ des possibles pour le PS.

Pour aider les députés dans leurs réflexions, dix experts ont rédigé un rapport qui se présente en trois parties. D’abord le contenu historique. L’objectif était d’appréhender avec le plus de justesse possible les réalités concrètes de la période coloniale ainsi que l’impact à long terme de cette période. L’occasion aussi de faire le point sur l’importance et l’accessibilité des archives et des sources.

Le second volet se penche sur le travail de mémoire et de réparation qui peut être entrepris aujourd’hui. En troisième lieu, le rapport invite à s’interroger sur les liens qui existent encore aujourd’hui, entre le colonialisme et le racisme.

Des recommandations ont été faites à l’issue de chaque chapitre.

"La composition des auteurs du rapport pose question", note Nathalie Gilson. "Cinq sont issus d’une diaspora militante décoloniale et cinq experts scientifiques ne sont pas tous des historiens. De plus, ce rapport n’est pas signé par tous les experts. Il ne fait donc pas la somme des connaissances disponibles, qui représente un consensus entre des experts". De fait, la plupart des chapitres sont signés par un ou deux auteurs.

Mais la Commission voit plus large. Chaque lundi, elle auditionne des historiens ou des experts scientifiques Congolais, Burundais, Rwandais ou Belges. Elle a le projet d’aller en septembre sur place dans les trois pays, RDC-Rwanda-Burundi. "Il y a la volonté d’avoir un dialogue avec les trois pays", souligne Nathalie Gilson.

Pour Christophe Lacroix, ce rapport "a répondu à une série d’attentes mais il a aussi ouvert des questions et un champ des possibles. Car le but était de dresser un inventaire de ce qui fait consensus, des questions qui méritent encore d’être creusées et des questions qui ne font pas consensus".

Qu’est-ce qui fait consensus et quels sont les points de divergences ?

Pour Christophe Lacroix, ce qui fait consensus chez les scientifiques est clair. "La période coloniale est une tâche sombre dans l’histoire de la Belgique. Pendant des décennies, il y a eu une sorte de propagande coloniale dans le discours de l’Etat, l’enseignement, la presse, de cette mission de civilisation que la Belgique s’était assignée. Alors que c’est un acte de violence. On s’empare d’un pays et on impose aux autochtones une manière de vivre, on les empêche de vivre comme ils le voulaient, on déporte des populations, on les force à travailler… Là-dessus il y a un consensus scientifique. Mais le consensus politique n’existe pas sur ce sujet. Quand vous écoutez le parti d’extrême droite du Vlaams Belang, il relativise beaucoup cet aspect de formulation "colonialisme = violence = racisme". Il s’en sert surtout pour remettre en cause l’existence de la Belgique et attaquer la royauté".

Les divergences de point de vue portent aussi sur ce qu’a apporté la Belgique au Congo. "Mais qu’est-ce que la Belgique a pu apporter ?", s’insurge Christophe Lacroix. "L’argent qui était retiré de la colonie n’a jamais servi, ou très peu servi au peuple congolais. On nous raconte qu’on a fait des hôpitaux, des écoles, des infrastructures… Dans les faits, il y avait quelques écoles primaires mais il ne fallait surtout pas éduquer la population autochtone. Peut-on donc parler de mission civilisatrice ? Non. En revanche on a retiré beaucoup d’argent qui est revenu dans les poches de la royauté de Leopold II, en particulier. Cet argent a servi notamment à construire le cinquantenaire et d’autres infrastructures, mais ça n’a jamais été sujet de débat démocratique non plus en Belgique !".

Le volet historique du rapport met l’accent sur le racisme comme pierre angulaire du système colonial, les violences physiques et psychologiques, les violations des droits humains, l’exploitation économique.

"On ne peut pas réduire le racisme au colonialisme", insiste de son côté Nathalie Gilson. "Car le racisme est aussi lié à l’esclavagisme", note la libérale francophone. "Au Congo, l’esclavagisme était le fait de populations arabes. Ils venaient prendre des populations par Zanzibar et ils alimentaient la traite négrière. C’est un pan de l’Histoire qu’il va falloir examiner davantage. Et le racisme est aussi lié à un problème d’éducation".