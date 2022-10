Où en est-on dans la représentation télévisée de l’intersectionnalité ?

Kat est une jeune femme qui va se découvrir, autant sur les questions d’ethnicité que d’orientation sexuelle, et qui va utiliser son expérience afin d’aider d’autres femmes intersectionnelles dans leurs combats, premièrement par les réseaux sociaux puis par la politisation de son combat au sein d’une campagne politique.

L’actrice jouant Kat, Aisha Dee, dit de son personnage : "[Kat] n’est pas juste la ‘meilleure amie’ du personnage blanc. Elle est émancipée et confiante […] Kat Edison : sans remord, franche, courageuse, la femme que j’ai toujours voulu être. […] Elle prend position et défend sa propre personne et toute autre voix marginalisée afin d’avoir un impact sur les changements [sociétaux]". Son personnage se définit donc comme une jeune femme qui ne demande qu’à être entendue, au-delà de son image et des préjugés que les autres ont sur elle.

En décembre 2021, au moment de la première diffusion de And Just Like That…, nous perdions l’écrivaine et militante afro-américaine bell hooks. Ses contributions concernant le Black Feminism et l’intersectionnalité ont dépassé les frontières des États-Unis et son héritage est présent au sein même de la pop culture.