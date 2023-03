Où en est-on dans l’usage des psychédéliques en médecine ?

Le Dr Catherine Wauthier est psychiatre au centre de post-cure alcool L’Espérance, à Thuin. Mais elle est aussi prof de yoga, instructeur de méditation.

"Je me suis tournée depuis 10 ans vers des pratiques un peu alternatives, parce que je réalisais que les patients venaient chercher des médicaments et que parfois, il était plus compliqué de leur expliquer pourquoi je ne prescrivais pas que pourquoi je prescrivais. […] Je me demandais, de manière éthique, jusqu’où je faisais bien mon travail à prescrire des benzodiazépines pour que les patients puissent dormir ou se calmer, ou même des antidépresseurs, alors que finalement, je mettais un gros couvercle sur leurs émotions, sur leur stress et sur peut-être la nécessité de devoir réaménager leur vie autrement."

Dans ses pratiques alternatives, elle a découvert des personnes beaucoup plus ouvertes, qui lui ont parlé de psilocybine, de LSD ou d’ayahuasca.

Le Dr Wauthier souligne qu’en termes de danger pour la personne et la communauté, les drogues qui arrivent en tête de liste sont l’alcool, l’héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine. Puis, plus loin, les opioïdes et les benzodiazépines. Et tout en queue de peloton, arrivent la psilocybine, la MDMA ou ecstasy, l’ayahuasca ou encore l’ibogaïne, considérées donc comme étant les moins dangereuses.