Où en est-on avec les dettes wallonnes ? Doit-on s’inquiéter ?

Pour cela, la Région wallonne n’ambitionne pas de rembourser la dette intégralement mais bien de garantir sa soutenabilité, la rendre stable. "Gommer complètement une dette dans la situation actuelle est impossible", explique le cabinet. Avant la crise un Comité externe de la dette avait proposé à la Région une première trajectoire pour y parvenir. Trajectoire qui a évidemment été modifiée à la suite des crises et inondations citées plus haut. "Si nous avions laissé la courbe évoluer sans rien faire, nous aurions été dans l’impossibilité de pouvoir assurer la dette."

Pour que la dette wallonne soit soutenable, elle ne doit plus représenter 230% de ses recettes comme actuellement mais 180%. "Pour cela, nous devons tout d’abord diminuer la différence entre les recettes et les dépenses, c’est ce qu’on appelle le solde brut à financer. Et nous sommes encore parvenus à diminuer cet écart de près d’un milliard d’euros dans ce conclave", détaille le cabinet Dolimont.



Ensuite, la Région devra réaliser des économies. Mais pas n’importe comment. En 2022, la Région a consenti à une amélioration structurelle et cumulative de minimum 150 millions d’euros par an. En 2023, c’est un nouvel effort de 250 millions d’euros qui était acté, soit plus que ce qui était initialement convenu. "Et nous rajouterons 150 millions en 2024. Jusqu’au moment où nous atteindrons une stabilisation", confie le cabinet.

Enfin, la Wallonie devra limiter ses emprunts.